Годовалый малыш получил сильный ожог тела
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во вторник, 5 февраля, в столице годовалый мальчик получил ожоги 25% тела. Об этом УНН сообщил источник в медицинском учреждении.
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Так, около 18:00 врачи получили сообщение о том, что в Деснянском районе Киева ребенок получил ожог руки кипятком и "сильно кричит". Приехав на место вызова, медики диагностировали у ребенка ожог 1-2 стадии четверти поверхности тела.
Мальчика доставили в ожоговое детское отделение городской клинической больницы.
Как сообщал УНН, в понедельник на Борщаговской в Киеве 12-летний парень выпал из окна шестого этажа.