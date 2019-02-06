Однорічне маля отримало сильний опік тіла
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У вівторок, 5 лютого, у столиці однорічний хлопчик отримав опіки 25% тіла. Про це УНН повідомило джерело у медичному закладі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Батьків засудили за смерть немовляти через вилиту з чашки каву
Так, близько 18:00 лікарі отримали повідомлення про те, що у Деснянському районі Києва дитина отримала опік руки окропом і "сильно кричить". Приїхавши на місце виклику, медики діагностували у дитини опік 1-2 стадії чверті поверхні тіла.
Хлопчика було доставлено в опікове дитяче відділення міської клінічної лікарні.
Як повідомляв УНН, у понеділок на Борщагівській у Києві 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху.