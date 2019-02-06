Однорічне маля отримало сильний опік тіла

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Так, близько 18:00 лікарі отримали повідомлення про те, що у Деснянському районі Києва дитина отримала опік руки окропом і "сильно кричить". Приїхавши на місце виклику, медики діагностували у дитини опік 1-2 стадії чверті поверхні тіла.

Хлопчика було доставлено в опікове дитяче відділення міської клінічної лікарні.

Як повідомляв УНН, у понеділок на Борщагівській у Києві 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху.