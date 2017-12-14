Батьків засудили за смерть немовляти через вилиту з чашки каву
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Подружжя з Черкас засудили на чотири роки за гратами з іспитовим терміном у три роки кожного через смерть їхнього 10-місячного сина, який помер через опіки, отримані через перекинуту на себе чашку кави. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.
Вироком Соснівського районного суду м. Черкаси чоловіка та жінку визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 (залишення без допомоги дитини, яка перебувала в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, що спричинило її смерть) КК України.
Як зазначається, встановлено, що мати, перебуваючи вдома разом з дітьми, серед яких був і десятимісячний син, наповнила кухоль гарячою кавою, який поставила на тумбочці в кімнаті, та залишила дитину без нагляду. Хлопчик, не усвідомлюючи небезпеку через малолітній вік, перекинув вказану ємкість та гарячий напій вилився на його тіло. Внаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді опікових поверхонь тіла на обличчі, шиї і тулубі, які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя, додали у прокуратурі.
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Проте, виявивши отримання сином термічних опіків, нехтуючи моральними і правовими нормами, не вжила жодних заходів для звернення за професійною допомогою до закладів охорони здоров’я та, покладаючись на власну самовпевненість, обмежилась лише самостійнім обробленням ран з опіками маззю, тим самим завідомо залишила без кваліфікованої лікарської допомоги сина, який у зв’язку з малолітством перебував у безпорадному стані і не міг вжити заходів до самозбереження.
Вказано, що лише через 27 годин після події, мати викликала швидку медичну допомогу, після чого немовля було доставлено в Черкаську обласну дитячу лікарню, однак дитина під час транспортування до медичного закладу померла.
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Згідно висновку судово-медичного експерта, причиною смерті хлопчика є термічні опіки гарячою рідиною близько 30 % поверхні тіла 2-3 ступеня.
За умисні дії горе-батьків кожному призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки. На сьогодні вирок не вступив в законну у зв’язку з перебігом строку апеляційного оскарження.
Нагадаємо, у Миколаєві 2-річна дитина випала з дев'ятого поверху.