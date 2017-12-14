Батьків засудили за смерть немовляти через вилиту з чашки каву

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Подружжя з Черкас засудили на чотири роки за гратами з іспитовим терміном у три роки кожного через смерть їхнього 10-місячного сина, який помер через опіки, отримані через перекинуту на себе чашку кави. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.