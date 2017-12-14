Родителей осудили за смерть младенца из-за опрокинутой чашки с кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Супругиов из Черкасс приговорили на четыре года за решеткой с испытательным сроком в три года каждого из-за смерти их 10-месячного сына, который умер через ожоги, полученные через перевернутую на себя чашку кофе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
Приговором Сосновского районного суда города Черкассы мужчину и женщину признали виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 (оставление без помощи ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, повлекшее его смерть) УК Украины.
Как отмечается, установлено, что мать, находясь дома вместе с детьми, среди которых был и десятимесячный сын, наполнила кружку горячим кофе, которую поставила на тумбочке в комнате, и оставила ребенка без присмотра. Мальчик, не осознавая опасности из-за малолетнего возраста, перекинул указанную емкость и горячий напиток вылился на его тело. В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде ожоговых поверхностей тела на лице, шее и туловище, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни, добавили в прокуратуре.
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Однако, обнаружив получение сыном термических ожогов, пренебрегая нравственными и правовыми нормами, не приняла никаких мер для обращения за профессиональной помощью в учреждения здравоохранения и, полагаясь на собственную самоуверенность, ограничилась лишь самостоятельном обработкой ран с ожогами мазью, тем самым заведомо оставила без квалифицированной врачебной помощи сына, который в связи с малолетством находился в беспомощном состоянии и не мог принять меры к самосохранению.
Указано, что только через 27 часов после происшествия, мать вызвала скорую помощь, после чего ребенок был доставлен в Черкасскую областную детскую больницу, однако ребенок во время транспортировки в медицинское учреждение умер.
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Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти мальчика являются термические ожоги горячей жидкостью около 30% поверхности тела 2-3 степени.
За умышленные действия горе-родителей каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью 3 года. На сегодня приговор не вступил в законную в связи с продолжающемся сроом апелляционного обжалования.
Напомним, в Николаеве 2-летний ребенок выпал с девятого этажа.