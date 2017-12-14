Родителей осудили за смерть младенца из-за опрокинутой чашки с кофе

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94234 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101156 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101541 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115166 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102918 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105601 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112509 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117208 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123029 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134717 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Справедливый и долгосрочный мир достижим под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой - Зеленский

Справедливый и долгосрочный мир достижим под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой - Зеленский

10 марта, 19:43 • 34599 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 54476 просмотра
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 36244 просмотра
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

10 марта, 22:41 • 19015 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 63607 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 102132 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 115164 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 122379 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 189617 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 222894 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 74178 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 103510 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 105189 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 111171 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 198708 просмотра
Актуальное
Родителей осудили за смерть младенца из-за опрокинутой чашки с кофе

Родителей осудили за смерть младенца из-за опрокинутой чашки с кофе

Киев  •  УНН

 • 19242 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Супругиов из Черкасс приговорили на четыре года за решеткой с испытательным сроком в три года каждого из-за смерти их 10-месячного сына, который умер через ожоги, полученные через перевернутую на себя чашку кофе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Приговором Сосновского районного суда города Черкассы мужчину и женщину признали виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 (оставление без помощи ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, повлекшее его смерть) УК Украины.

Как отмечается, установлено, что мать, находясь дома вместе с детьми, среди которых был и десятимесячный сын, наполнила кружку горячим кофе, которую поставила на тумбочке в комнате, и оставила ребенка без присмотра. Мальчик, не осознавая опасности из-за малолетнего возраста, перекинул указанную емкость и горячий напиток вылился на его тело. В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде ожоговых поверхностей тела на лице, шее и туловище, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни, добавили в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семилетний ребенок выпал из окна в Донецкой области

Однако, обнаружив получение сыном термических ожогов, пренебрегая нравственными и правовыми нормами, не приняла никаких мер для обращения за профессиональной помощью в учреждения здравоохранения и, полагаясь на собственную самоуверенность, ограничилась лишь самостоятельном обработкой ран с ожогами мазью, тем самым заведомо оставила без квалифицированной врачебной помощи сына, который в связи с малолетством находился в беспомощном состоянии и не мог принять меры к самосохранению.

Указано, что только через 27 часов после происшествия, мать вызвала скорую помощь, после чего ребенок был доставлен в Черкасскую областную детскую больницу, однако ребенок во время транспортировки в медицинское учреждение умер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомирской области женщина на два дня оставила без присмотра троих детей

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти мальчика являются термические ожоги горячей жидкостью около 30% поверхности тела 2-3 степени.

За умышленные действия горе-родителей каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью 3 года. На сегодня приговор не вступил в законную в связи с продолжающемся сроом апелляционного обжалования.

Напомним, в Николаеве 2-летний ребенок выпал с девятого этажа.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы