Родителей осудили за смерть младенца из-за опрокинутой чашки с кофе

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Супругиов из Черкасс приговорили на четыре года за решеткой с испытательным сроком в три года каждого из-за смерти их 10-месячного сына, который умер через ожоги, полученные через перевернутую на себя чашку кофе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.