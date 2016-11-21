Годовалый ребенок в Киеве отравился средством от крыс
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В столице годовалая девочка попала в больницу с симптомами отравления средством от крыс. Об этом сообщили УНН медицинские работники.
Инцидент произошел вчера, 20 ноября, в Деснянском районе столицы.
Девочку госпитализировали с отравлением в токсикологическое отделение одной из киевских больниц.
Вероятно, ребенок съел яд для крыс на даче у бабушки.
Как сообщал УНН, ребенок смертельно отравился неизвестным веществом в Виннице.