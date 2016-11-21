Годовалый ребенок в Киеве отравился средством от крыс

Инцидент произошел вчера, 20 ноября, в Деснянском районе столицы.

Девочку госпитализировали с отравлением в токсикологическое отделение одной из киевских больниц.

Вероятно, ребенок съел яд для крыс на даче у бабушки.

Как сообщал УНН, ребенок смертельно отравился неизвестным веществом в Виннице.