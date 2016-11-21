Однорічна дитина у Києві отруїлася засобом від пацюків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У столиці однорічна дівчинка потрапила в лікарню з симптомами отруєння засобом від пацюків. Про це УНН повідомили медичні працівники.
Інцидент стався учора, 20 листопада, у Деснянському районі столиці.
Дівчинку було госпіталізовано з отруєнням до токсикологічного відділення однієї з київських лікарень.
Ймовірно, дитина з'їла отруту для пацюків на дачі у бабусі.
Як повідомляв УНН, дитина смертельно отруїлася невідомою речовиною у Вінниці.