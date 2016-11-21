Однорічна дитина у Києві отруїлася засобом від пацюків

Інцидент стався учора, 20 листопада, у Деснянському районі столиці.

Дівчинку було госпіталізовано з отруєнням до токсикологічного відділення однієї з київських лікарень.

Ймовірно, дитина з'їла отруту для пацюків на дачі у бабусі.

Як повідомляв УНН, дитина смертельно отруїлася невідомою речовиною у Вінниці.