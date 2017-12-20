Российскому офицеру из СЦКК запретили въезд в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Одному из российских офицеров, который входил в состав СЦКК, на 3 года запретили въезд на территорию Украины. Об этом в своем Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.
"При оформлении был обнаружен офицер, подполковник, посещавший временно оккупированный Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска. В ходе собеседования он подтвердил, что в апреле 2017 года заезжал в Крым через временно закрыт ППр "Симферополь". На основании действующего законодательства пограничники закрыли ему въезд в Украину на 3 года", - сообщил О.Слободян.
По его словам, оформление российских офицеров, которые выезжали 19 декабря из Украины, происходило в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.
Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.