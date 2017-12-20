Одному з російських офіцерів із СЦКК заборонили в'їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Одному з російських офіцерів, який входив до складу СЦКК, на 3 роки заборонили в'їзд на територію України. Про це у своєму Facebook повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.
"Під час оформлення був виявлений офіцер, підполковник, який відвідував тимчасово окупований Крим через закриті урядом України пункти пропуску. В ході співбесіди він підтвердив інформацію, що у квітні 2017 року заїзджав до Криму через тимчасово закритий ППр "Сімферополь". На підставі діючого законодавства прикордонники закрили йому в'їзд до України на 3 роки", - повідомив О.Слободян.
За його словами, оформлення російських офіцерів, які виїжджали 19 грудня з України, відбувалось у пункті пропуску "Гоптівка", що на Харківщині.
Нагадаємо, російська сторона відкликала своїх представників зі СЦКК 19 грудня.