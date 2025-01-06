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Одному из руководителей российской тюрьмы, где пытают украинских военнопленных, объявили подозрение

Одному из руководителей российской тюрьмы, где пытают украинских военнопленных, объявили подозрение

Киев  •  УНН

 • 7808 просмотра

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СБУ объявила заочное подозрение заместителю начальника Исправительной колонии №7 Владимирской области РФ Алексею Хавецкому. Он лично участвовал в пытках украинских военнопленных с мая 2023 по февраль 2024 года.

Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали военные преступления одного из руководителей российской тюрьмы, где пытают украинских военнопленных. Ему объявили заочное подозрение. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Так, заочное подозрение получил  гражданин россии алексей хавецкий - заместитель начальника исправительной колонии № 7, расположенной во Владимирской области рф.

По материалам дела, по меньшей мере с конца мая 2023 до февраля 2024 года подозреваемый лично участвовал в пытках над пленными украинскими воинами.

В тюрьмах пострадавших пытали электрическим током и натравливали на них сторожевых собак, которых рашисты использовали для охраны периметра режимного объекта. Также по указанию хавецкого его подчиненные регулярно избивали пленных, а затем оставляли их на длительное время без еды, воды и медпомощи,

- говорится в сообщении.

Кроме этого, россияне удерживали пленных без теплой одежды в промерзших камерах без отопления или при низких температурах на открытом воздухе. Таким образом Хавецкий пытался «выбить» из пострадавших нужные оккупантам «признания».

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Хавецкому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Благословил оккупантов на захват Изюма: митрополит УПЦ Елисей получил заочное подозрение30 дек. 2024, 14:26 • 25723 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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