Одному з очільників російської тюрми, де катують українських військовополонених, оголосили підозру

Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини одного з очільників російської тюрми, де катують українських військовополонених. Йому оголосили заочну підозру. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

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Так, заочну підозру отримав громадянин росії олексій хавецький - заступник начальника Виправної колонії № 7, що розташована у Володимирській області рф.

За матеріалами справи, щонайменше з кінця травня 2023 до лютого 2024 року підозрюваний особисто брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами.

У буцегарнях потерпілих катували електричним струмом і натравлювали на них сторожових собак, яких рашисти використовували для охорони периметра режимного об’єкта. Також за вказівкою хавецького його підлеглі регулярно били полонених, а потім залишали їх на тривалий час без їжі, води та меддопомоги,