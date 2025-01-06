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Одному з очільників російської тюрми, де катують українських військовополонених, оголосили підозру

Київ • УНН

 • 22801 перегляди

СБУ оголосила заочну підозру заступнику начальника Виправної колонії №7 Володимирської області РФ Олексію Хавецькому. Він особисто брав участь у тортурах українських військовополонених з травня 2023 до лютого 2024 року.

Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини одного з очільників російської тюрми, де катують українських військовополонених. Йому оголосили заочну підозру. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Так, заочну підозру отримав  громадянин росії олексій хавецький - заступник начальника Виправної колонії № 7, що розташована у Володимирській області рф.

За матеріалами справи, щонайменше з кінця травня 2023 до лютого 2024 року підозрюваний особисто брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами.

У буцегарнях потерпілих катували електричним струмом і натравлювали на них сторожових собак, яких рашисти використовували для охорони периметра режимного об’єкта. Також за вказівкою хавецького його підлеглі регулярно били полонених, а потім залишали їх на тривалий час без їжі, води та меддопомоги,

- йдеться у повідомленні.

Крім цього, росіяни утримували полонених без теплого одягу у промерзлих камерах без опалення або при низьких температурах на відкритому повітрі. Таким чином Хавецький намагався "вибити" з потерпілих потрібні окупантам "зізнання".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Хавецькому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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