Одного из задержанных в Крыму увезли в неизвестном направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Одного из задержанных в оккупированном Крыму увезли в неизвестном направлении после обыска. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook, передает УНН.
"Куртсеит агъа увезли в неизвестном направлении после обыска," - написал адвокат.
Позже он сообщил, что находится в Верховном суде где должно пройти очередное заседание по жалобе на продление ареста Энверу Мамутову. Потом адвокат направится на поиски Куртсеит агъа.
Напомним, в аннексированном Симферополе российские силовики задержали несколько членов крымскотатарского Меджлиса.