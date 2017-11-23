Одного из задержанных в Крыму увезли в неизвестном направлении

"Куртсеит агъа увезли в неизвестном направлении после обыска," - написал адвокат.

Позже он сообщил, что находится в Верховном суде где должно пройти очередное заседание по жалобе на продление ареста Энверу Мамутову. Потом адвокат направится на поиски Куртсеит агъа.

Напомним, в аннексированном Симферополе российские силовики задержали несколько членов крымскотатарского Меджлиса.