Одного з затриманих в Криму відвезли в невідомому напрямку

"Куртсеіт аг'а відвезли в невідомому напрямку після обшуку," - написав адвокат.

Пізніше він повідомив, що перебуває у Верховному суді де має пройти чергове засідання за скаргою на продовження арешту Енверу Мамутову. Потім адвокат попрямує на пошуки Куртсеіт аг'а.

Нагадаємо, в анексованому Сімферополі російські силовики затримали кількох членів кримськотатарського Меджлісу.