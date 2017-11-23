Одного з затриманих в Криму відвезли в невідомому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Одного з затриманих в окупованому Криму відвезли в невідомому напрямку після обшуку. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов в Facebook, передає УНН.
"Куртсеіт аг'а відвезли в невідомому напрямку після обшуку," - написав адвокат.
Пізніше він повідомив, що перебуває у Верховному суді де має пройти чергове засідання за скаргою на продовження арешту Енверу Мамутову. Потім адвокат попрямує на пошуки Куртсеіт аг'а.
Нагадаємо, в анексованому Сімферополі російські силовики затримали кількох членів кримськотатарського Меджлісу.