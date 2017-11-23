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Одного з затриманих в Криму відвезли в невідомому напрямку

Одного з затриманих в Криму відвезли в невідомому напрямку

Київ • УНН

 • 12621 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Одного з затриманих в окупованому Криму відвезли в невідомому напрямку після обшуку. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов в Facebook, передає УНН.

"Куртсеіт аг'а відвезли в невідомому напрямку після обшуку," - написав адвокат.

Пізніше він повідомив, що перебуває у Верховному суді де має пройти чергове засідання за скаргою на продовження арешту Енверу Мамутову. Потім адвокат попрямує на пошуки Куртсеіт аг'а.

Нагадаємо, в анексованому Сімферополі російські силовики затримали кількох членів кримськотатарського Меджлісу.

Українські Національні Новини

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