Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На Кубани (в России - ред.) одного из из разработчиков отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева сбила машина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Bell.
ДТП произошло 24 апреля в поселке под Анапой. Углев госпитализирован с травмой головы и ноги.
По словам Углева, его сбил на пешеходном переходе рядом с его домом пожилой житель того же поселка. С места происшествия водитель не скрылся.
Углев работал в группе, которая разрабатывала нервно-паралитические вещества класса "Новичок". Он был сотрудником Вольского филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), в котором с 1972 года шли работы над новыми отравляющими веществами. Из института он ушел в 1994 году и сейчас находится на пенсии.
Как сообщал УНН, нервно-паралитическое вещество “Новичок” с целью разработки противоядия могли изучать США, Великобритания, Нидерланды и еще как минимум одна западная страна.
Напомним, полиция Великобритании определила главных подозреваемых по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.