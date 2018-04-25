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Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина

Киев • УНН

 • 12073 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На Кубани (в России - ред.) одного из из разработчиков отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева сбила машина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Bell.

Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина

ДТП произошло 24 апреля в поселке под Анапой. Углев госпитализирован с травмой головы и ноги.

По словам Углева, его сбил на пешеходном переходе рядом с его домом пожилой житель того же поселка. С места происшествия водитель не скрылся.

Углев работал в группе, которая разрабатывала нервно-паралитические вещества класса "Новичок". Он был сотрудником Вольского филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), в котором с 1972 года шли работы над новыми отравляющими веществами. Из института он ушел в 1994 году и сейчас находится на пенсии.

Как сообщал УНН, нервно-паралитическое вещество “Новичок” с целью разработки противоядия могли изучать США, Великобритания, Нидерланды и еще как минимум одна западная страна.

Напомним, полиция Великобритании определила главных подозреваемых по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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