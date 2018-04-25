Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина

ДТП произошло 24 апреля в поселке под Анапой. Углев госпитализирован с травмой головы и ноги.



По словам Углева, его сбил на пешеходном переходе рядом с его домом пожилой житель того же поселка. С места происшествия водитель не скрылся.



Углев работал в группе, которая разрабатывала нервно-паралитические вещества класса "Новичок". Он был сотрудником Вольского филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), в котором с 1972 года шли работы над новыми отравляющими веществами. Из института он ушел в 1994 году и сейчас находится на пенсии.

Как сообщал УНН, нервно-паралитическое вещество “Новичок” с целью разработки противоядия могли изучать США, Великобритания, Нидерланды и еще как минимум одна западная страна.

Напомним, полиция Великобритании определила главных подозреваемых по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.