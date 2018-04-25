Одного з розробників "Новачка" збила машина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Кубані (в Росії - ред.) одного з з розробників отруйних речовин класу "Новачок" Володимира Углєва збила машина. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Bell.
ДТП сталося 24 квітня в селищі під Анапою. Углєв госпіталізований з травмою голови і ноги.
За словами Углєва, його збив на пішохідному переході поруч з його будинком літній житель того ж селища. З місця події водій не втік.
Углєв працював в групі, яка розробляла нервово-паралітичні речовини класу "Новачок". Він був співробітником Вольського філії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, в якому з 1972 року йшли роботи над новими отруйними речовинами. З інституту він пішов в 1994 році і зараз перебуває на пенсії.
Як повідомляв УНН, нервово-паралітичну речовину "Новачок" з метою розробки протиотрути могли вивчати США, Велика Британія, Нідерланди та ще як мінімум одна західна країна.
Нагадаємо, поліція Великобританії визначила головних підозрюваних у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.