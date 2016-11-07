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15 марта, 19:03 • 112762 просмотра

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Одного из подозреваемых в разбое и изнасиловании задержали в Киевской области

Одного из подозреваемых в разбое и изнасиловании задержали в Киевской области

Киев • УНН

 • 8082 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киевской области полицейские задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в разбое и изнасиловании девушки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.

В середине сентября на жительницу Любарского района по дороге напали двое парней. В тот вечер девушка возвращалась домой после работы. Дорогу ей преградил автомобиль. Из машины вышли двое молодых людей, которые, угрожая пистолетом, заставили девушку сесть в их "Ланос".

Пострадавшую отвезли в лесополосу между селами, где изнасиловали и отобрали деньги, украшения и другие личные вещи.

Правоохранители установили нападающих. 27-летнего парня задержали в одном из сел Васильковского района Киевской области, где проживают его родственники. В отношении него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщника, 28-летнего жителя столицы, полицейские до сих пор ищут.

Досудебное расследование ведется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса - ст.187 (разбой), ст.152 (изнасилование), ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Согласно санкции статьи подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

Оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений, и освободились из мест лишения свободы только в мае-июне 2016 года в связи с действием норм так называемого "закона Савченко".

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