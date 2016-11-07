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Одного з підозрюваних у розбої та зґвалтуванні затримали на Київщині

Одного з підозрюваних у розбої та зґвалтуванні затримали на Київщині

Київ • УНН

 • 8082 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Київщині поліцейські затримали 27-річного чоловіка, який підозрюється у розбої та зґвалтуванні дівчини. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Житомирської області.

У середині вересня на жительку Любарського району на дорозі напали двоє молодиків. Того вечора дівчина поверталась додому після роботи. Дорогу їй перегородив автомобіль. З машини вийшли двоє молодиків, які, погрожуючи пістолетом, змусили дівчину сісти до їх “Ланоса”.

Постраждалу відвезли у лісосмугу між селами, де зґвалтували та відібрали гроші, прикраси й інші особисті речі.

Правоохоронці встановили нападників. 27-річного парубка затримали в одному з сіл Васильківського району Київщини, де проживають його родичі. Нині йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його спільника, 28-річного жителя столиці, поліцейські досі розшукують.

Досудове розслідування ведеться відразу за кількома статтями Кримінального кодексу — ст.187 (Розбій), ст.152 (Зґвалтування), ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Відповідно до санкції статтей підозрюваним може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Обоє чоловіків раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності, у тому числі за вчинення тяжких злочинів, і звільнилися з місць позбавлення волі лише у травні-червні 2016 року у зв’язку з дією норм так званого “закону Савченко”.

Українські Національні Новини

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