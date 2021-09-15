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Одного из организаторов псевдореферендума на Донбассе, который 7 лет скрывался в РФ, задержали в Луганской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Новопскове Луганской области задержали одного из организаторов незаконного “референдума” 2014 года в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

Известно, что злоумышленник 7 лет скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ. По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую “избирательную комиссию” по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе о “независимости ЛНР”.

Установлено, что он принимал активное участие в организации фейковых мероприятий, контролировал “подсчет голосов” и отправку заполненных “бюллетеней” во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.

“Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник скрылся в РФ. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск. Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Незаконный “референдум” состоялся 2014 году на востоке Украины. Более 160 злоумышленников получили судебные приговоры. Еще более 60 материалов производств направлено в суды.

Напомним

В январе этого года в суд было направлено обвинительное заключение в отношении так называемого председателя “народного совета Луганской области”, который в 2014 году инициировал незаконный референдум и призывал людей к легитимизации его результатов.

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