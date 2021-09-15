Одного з організаторів псевдореферендуму на Донбасі, який 7 років переховувався у РФ, затримали на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Новопскові на Луганщині затримали одного з організаторів незаконного “референдуму” 2014 року у Луганській області. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.
Деталі
Відомо, що зловмисник 7 років переховувався від українських правоохоронців на території РФ. За даними слідства, зловмисник очолював так звану “виборчу комісію” з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі щодо “незалежності ЛНР”.
Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового заходу, контролював “підрахунок голосів” та відправлення заповнених “бюлетенів” до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.
“Щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, зловмисник втік до РФ. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Незаконний “референдум” відбувся 2014 року на сході України. Понад 160 зловмисників отримали судові вироки. Ще понад 60 матеріалів проваджень направлено до судів.
Нагадаємо
У січні цього року до суду було направлено обвинувальний акт стосовно так званого голови “народної ради Луганської області”, який у 2014 році ініціював незаконний референдум та закликав людей до легітимізації його результатів.