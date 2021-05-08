Одно из предприятий в Житомирской области вывесило флаг с запрещенной символикой: полиция открыла криминал
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В городе Коростень Житомирской области на одном из предприятий использовали красный флаг с запрещенной символикой. Полицйеськи местного районного управления начали уголовное производство. Об этом информируют в ГУ ЧП области, пишет УНН.
Детали
8 мая в полицию поступило сообщение о размещении на входе в одного из предприятий г.. Коростеня красного флага с запрещенной символикой. Лицо, причастное к происшествия, установили правоохранители.
По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины.
В ходе первоочередных мероприятий установлено, что знамя разместила работник предприятия кадровой службы, местная жительница. В настоящее время следственные действия продолжаются. Указанный флаг изъято.
Напомним
В Первомайске, Николаевская область, на доме повесили флаг красного цвета с запрещенной законами Украины символикой.