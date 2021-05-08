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Одне із підприємств на Житомирщині вивісило прапор із забороненою символікою: поліція відкрила кримінал

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У місті Коростень Житомирської області на одному із підприємств використовували червоний прапор із забороненою символікою. Поліцйеські місцевого районного управління розпочали кримінальне провадження. Про це інформують у ГУ НП області, пише УНН.

Деталі

8 травня до поліції надійшло повідомлення про розміщення на вході до одного з підприємств м. Коростеня червоного прапора із забороненою символікою. Особу, причетну до події, встановили правоохоронці.

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 436-1 ( Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України.

У ході першочергових заходів встановлено, що стяг розмістила працівник підприємства кадрової служби, місцева жителька. На даний час слідчі дії тривають. Вказаний прапор вилучено.

Нагадаємо

У Первомайську, Миколаївська область, на будинку почепили прапор червоного кольору із забороненою законами України символікою.

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