Одна из самых ужасных расистских трагедий в США: найдена 21 новая могила резни в 1921 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Официальные лица в американском штате Оклахома обнаружили 21 новую могилу, которая, вероятно, содержит останки чернокожих жертв резни в Талсе 1921 года, передает УНН со ссылкой на Washington Post.
Что предшествовало
Расовая резня в Талси была одной из самых мрачных трагедий в истории США, когда жестокая белая мафия преследовала и убивала чернокожих. Историки оценивают количество погибших от 75 до 300 человек.
Более 1000 домов были сожжены и сотни разграблены в некогда известном преуспевающем деловом районе под названием Блэк Уолл-Стрит, который был разрушен в результате насилия.
Нынешний поиск жертв начался в 2020 году после десятилетий слухов о массовых безымянных могилах.
В 2021 году было обнаружено почти три десятка могил, а 14 наборов останков эксгумированы из гробов для тестирования ДНК. У двух тел было достаточно ДНК, чтобы приступить к секвенированию и разработке генеалогического профиля.
Детали
На кладбище Оклон в Талси в прошлую пятницу и субботу было обнаружено 17 могил взрослых людей. Во вторник были обнаружены две могилы взрослого размера и две детские.
В настоящее время официальные лица осматривают тела. Пол жертв или типы найденных гробов пока не определены.