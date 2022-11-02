Одна з найжахливіших расистських трагедій у США: знайдено 21 нову могилу різанини в 1921 році

Що передувало

Расова різанина в Талсі була однією з найпохмуріших трагедій в історії США, коли жорстока біла мафія переслідувала і вбивала чорношкірих. Історики оцінюють кількість загиблих від 75 до 300 людей.

Понад 1000 будинків було спалено та сотні розграбовано в колись відомому процвітаючому діловому районі під назвою Блек Уолл-Стріт, який був зруйнований внаслідок насильства.

Нинішній пошук жертв розпочався у 2020 році після десятиліть чуток про масові безіменні могили.

У 2021 році було виявлено майже три десятки могил, а 14 наборів останків ексгумовано з трун для тестування ДНК. У двох тіл було достатньо ДНК, щоб розпочати секвенування та розробку генеалогічного профілю.

Деталі

На цвинтарі Оклон у Талсі минулої п'ятниці та суботи було виявлено 17 могил дорослих людей. У вівторок було виявлено дві могили дорослого розміру та дві дитячі.

В даний час офіційні особи оглядають тіла. Стать жертв або типи знайдених трун поки не визначені.