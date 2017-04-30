Один человек погиб и пятеро травмированы в ДТП на Днепропетровщине
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Новомосковском районе, на трассе М18 Харьков-Симферополь, в дорожной аварии погиб человек, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом УНН-Центр сообщили в ДСНС Днепропетровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух автомобилей: микроавтобуса Фольксваген Т-4 и Джили Ингранд.
Спасатели с помощью гидравлических ножниц высвободили двух пострадавших с деформированных автомобилей.
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На момент столкновения в микроавтобусе находилось четыре человека, а в легковушке - двое. В результате ДТП погиб один человек (женщина, другие данные устанавливаются), которая находилась в микроавтобусе. Еще пятеро пострадавших с различными травмами направлены в ЦРБ города Новомосковск.