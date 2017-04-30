Один человек погиб и пятеро травмированы в ДТП на Днепропетровщине

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух автомобилей: микроавтобуса Фольксваген Т-4 и Джили Ингранд.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц высвободили двух пострадавших с деформированных автомобилей.

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На момент столкновения в микроавтобусе находилось четыре человека, а в легковушке - двое. В результате ДТП погиб один человек (женщина, другие данные устанавливаются), которая находилась в микроавтобусе. Еще пятеро пострадавших с различными травмами направлены в ЦРБ города Новомосковск.