Одна людина загинула та п’ятеро травмувалися у ДТП на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Новомосковському районі, на трасі М18 Харків-Сімферополь, в автопригоді загинула людина, ще п’ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це УНН-Центр повідомили у ДСНС Дніпропетровської області.
Дорожньо-транспортна пригода відбулась за участі двох автомобілів: мікроавтобуса Фольцваген Т-4 та Джілі Інгранд.
Рятувальниками за допомогою гідравлічних ножиць було вивільнено двох потерпілих з деформованих автомобілів.
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На момент зіткнення в мікроавтобусі знаходилося четверо людей, а в легковику - двоє. Внаслідок ДТП загинула одна особа (жінка, інші дані встановлюються), яка знаходилась в мікроавтобусі. Ще п’ятеро постраждалих з різними травмами направлені до ЦРЛ міста Новомосковськ.