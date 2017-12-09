Один человек погиб при эвакуации от лесных пожаров в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Жительница американского штата Калифорния погибла в ДТП во время эвакуации из-за масштабных пожара на юге штата. Об этом пишет Los Angeles Times, передает УНН.
"Смерть связана с ДТП во время фазы эвакуации", - рассказал изданию медицинского эксперта.
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Согласно данным властей, 70-летняя Вирджиния Песоли погибла от травмы головы, отравления дымом и ожогов.
Напомним, в Калифорнии, из-за пожаров эвакуированы 212 000 жителей .