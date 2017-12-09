Одна людина загинула при евакуації від лісових пожеж в Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Мешканка американського штату Каліфорнія загинула в ДТП під час евакуації через масштабні пожежі на півдні штату. Про це пише Los Angeles Times, передає УНН.
"Смерть пов'язана з ДТП під час фази евакуації", - розповів виданню медичного експерта.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік врятував кролика від лісової пожежі у Каліфорнії
Згідно з даними влади, 70-річна Вірджинія Песолі загинула від травми голови, отруєння димом і опіків.
Нагадаємо, у Каліфорнії, через пожежі, евакуйовано 212 тисяч жителів.