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Одна людина загинула при евакуації від лісових пожеж в Каліфорнії

Одна людина загинула при евакуації від лісових пожеж в Каліфорнії

Київ • УНН

 • 14188 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Мешканка американського штату Каліфорнія загинула в ДТП під час евакуації через масштабні пожежі на півдні штату. Про це пише Los Angeles Times, передає УНН.

"Смерть пов'язана з ДТП під час фази евакуації", - розповів виданню медичного експерта.

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Згідно з даними влади, 70-річна Вірджинія Песолі загинула від травми голови, отруєння димом і опіків.

Нагадаємо, у Каліфорнії, через пожежі, евакуйовано 212 тисяч жителів.

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