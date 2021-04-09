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Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в Техасе

Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в Техасе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Один человек погиб и еще пятеро ранены в результате стрельбы в техасском городе Брайан. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на сообщение полиции, передает УНН.

Детали

По данным техасской полиции, среди раненых — один сотрудник правоохранительного ведомства. Он получил ранения в ходе преследования подозреваемого. Сейчас его доставили в больницу. Он остается в стабильно тяжелом состоянии.

Местный телеканал KBTX со ссылкой на заявление главы полиции Брайана Эрика Буское сообщает, что из пяти раненых четверо находятся в критическом состоянии. Кроме того, еще один человек был госпитализирован с места происшествия с приступом астмы.

Цитата

Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил в Twitter, что подозреваемый уже задержан.

“Я работал с техасским департаментом общественной безопасности и техасские рейнджеры, помогая местным правоохранительным органам быстро отреагировать на это преступление. Их усилия привели к задержанию подозреваемого в стрельбе”, — отметил Эббот.

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Дополнение

По приведенным Буское данным, подозреваемый — сотрудник компании Kent Moore Cabinets, в офисе которой он и открыл стрельбу. Мотивы нападавшего неизвестны. При этом глава полицейского департамента не исключил, что в деле появятся и другие подозреваемые. Сама компания выразила соболезнования семьям погибших в связи с тем, что случилось.

Добавим

За последний месяц в США состоялось 29 инцидентов со стрельбой, в которых погибли люди. Всего было убито 79 человек. Наибольшее число жертв повлек нападение 16 марта в Джорджии (восемь погибших) и 22 марта в Колорадо (10 погибших).

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