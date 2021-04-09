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Одна людина загинула і п'ятеро поранені в результаті стрілянини в Техасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Одна людина загинула і ще п'ятеро поранені в результаті стрілянини в техаському місті Брайан. Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на повідомлення поліції, передає УНН.

Деталі

За даними техаської поліції, серед поранених — один співробітник правоохоронного відомства. Він отримав поранення в ході переслідування підозрюваного. Зараз його доставили в лікарню. Він залишається в стабільно важкому стані.

Місцевий телеканал KBTX з посиланням на заяву глави поліції Брайана Еріка Буське повідомляє, що з п’ятьох поранених четверо знаходяться в критичному стані. Крім того, ще одна людина була госпіталізована з місця події з нападом астми.

Цитата

Губернатор Техасу Грег Еббот повідомив в Twitter, що підозрюваний вже затриманий.

“Я працював з техаським департаментом громадської безпеки і техаськими рейнджерами, допомагаючи місцевим правоохоронним органам швидко відреагувати на цей злочин. Їх зусилля призвели до затримання підозрюваного в стрілянині”, — вказав Еббот.

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Доповнення

За наведеними Буське даними, підозрюваний — співробітник компанії Kent Moore Cabinets, в офісі якої він і відкрив стрілянину. Мотиви нападника невідомі. При цьому глава поліцейського департаменту не виключив, що в справі з’являться й інші підозрювані. Сама компанія висловила співчуття родинам загиблих у зв’язку зі тим, що трапилося.

Додамо

За останній місяць в США відбулося 29 інцидентів зі стріляниною, в яких загинули люди. Всього було вбито 79 осіб. Найбільше число жертв спричинив напад 16 березня в Джорджії (вісім загиблих) і 22 березня в Колорадо (10 загиблих).

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