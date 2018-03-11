Один человек погиб и один пострадал после нападения стаи бродячих собак в Подмосковье
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Стая бродячих собак загрызла насмерть мужчину и ранила женщину в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольги Врадий, информирует УНН.
“11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина”, — сказала Врадий. По ее словам, скорее всего, раны ей нанесли те же собаки, которые напали на мужчину, на местных жителей напала стая бродячих собак.
Проверка и поисковые мероприятия проводятся совместно с сотрудниками службы по отлову животных, отметила представитель ГСУ.
Как сообщал УНН, овчарки во Львовской области до смерти загрызли мужчину.