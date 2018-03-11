Один человек погиб и один пострадал после нападения стаи бродячих собак в Подмосковье

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35574 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51306 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54866 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101377 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91956 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103596 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110609 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116975 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122471 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133863 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Один человек погиб и один пострадал после нападения стаи бродячих собак в Подмосковье

Один человек погиб и один пострадал после нападения стаи бродячих собак в Подмосковье

Киев  •  УНН

 • 9131 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Стая бродячих собак загрызла насмерть мужчину и ранила женщину в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова старшего помощника руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольги Врадий, информирует УНН.

“11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина”, — сказала Врадий. По ее словам, скорее всего, раны ей нанесли те же собаки, которые напали на мужчину, на местных жителей напала стая бродячих собак.

Проверка и поисковые мероприятия проводятся совместно с сотрудниками службы по отлову животных, отметила представитель ГСУ.

Как сообщал УНН, овчарки во Львовской области до смерти загрызли мужчину.

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