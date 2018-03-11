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Одна людина загинула і одна постраждала після нападу зграї бродячих собак у Підмосков'ї

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Зграя бродячих собак загризла на смерть чоловіка і поранила жінку в Істрінському районі Підмосков'я. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова старшого помічника керівника Головного слідчого управління (ГСУ) СК по Московській області Ольги Врадій, інформує УНН.

“11 березня в селищі Курсаково Істрінського району виявлено тіло місцевого жителя з рваними ранами тіла, характерними при укусах собак. Крім того, в місцеву лікарню з аналогічними ранами поступила жінка”, — сказала Врадій. За її словами, найімовірніше, рани їй завдали ті ж собаки, що напали на чоловіка, на місцевих жителів напала зграя бродячих собак.

Перевірка і пошукові заходи проводяться спільно з співробітниками служби по вилову тварин, зазначила представник ГСУ.

Як повідомляв УНН, вівчарки на Львівщині до смерті загризли чоловіка.

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