Одна людина загинула і одна постраждала після нападу зграї бродячих собак у Підмосков'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Зграя бродячих собак загризла на смерть чоловіка і поранила жінку в Істрінському районі Підмосков'я. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова старшого помічника керівника Головного слідчого управління (ГСУ) СК по Московській області Ольги Врадій, інформує УНН.
“11 березня в селищі Курсаково Істрінського району виявлено тіло місцевого жителя з рваними ранами тіла, характерними при укусах собак. Крім того, в місцеву лікарню з аналогічними ранами поступила жінка”, — сказала Врадій. За її словами, найімовірніше, рани їй завдали ті ж собаки, що напали на чоловіка, на місцевих жителів напала зграя бродячих собак.
Перевірка і пошукові заходи проводяться спільно з співробітниками служби по вилову тварин, зазначила представник ГСУ.
Як повідомляв УНН, вівчарки на Львівщині до смерті загризли чоловіка.