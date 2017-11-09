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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 21600 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 39490 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 50247 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54773 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 49253 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 93180 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100089 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Один человек погиб и два пострадали при обрушении дома в России

Один человек погиб и два пострадали при обрушении дома в России

Киев  •  УНН

 • 9161 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Один человек погиб и двое получили травмы в результате обрушения подъезда дома в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона, передает УНН

"Из-под завалов извлечено тело погибшего. Еще два человека были спасены", - сказал собеседник агентства.

Сообщают, что всего в подъезде было 16 квартир, в которых проживали 99 человек.

Замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева сообщила, что двое пострадавших были госпитализированы.

"Двое пострадавших взрослых доставлены в нейрохирургию. Из-под завалов никого не извлекли, идет разбор. Мы посмотрели по переписи, в доме проживало 23 ребенка", - сказала она.

Напомним, в РФ обрушился 9-этажный дом.

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