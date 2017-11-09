Один человек погиб и два пострадали при обрушении дома в России
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Один человек погиб и двое получили травмы в результате обрушения подъезда дома в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона, передает УНН.
"Из-под завалов извлечено тело погибшего. Еще два человека были спасены", - сказал собеседник агентства.
Сообщают, что всего в подъезде было 16 квартир, в которых проживали 99 человек.
Замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева сообщила, что двое пострадавших были госпитализированы.
"Двое пострадавших взрослых доставлены в нейрохирургию. Из-под завалов никого не извлекли, идет разбор. Мы посмотрели по переписи, в доме проживало 23 ребенка", - сказала она.
Напомним, в РФ обрушился 9-этажный дом.