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Одна людина загинула і дві постраждали при обваленні будинку в Росії

Одна людина загинула і дві постраждали при обваленні будинку в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Одна людина загинула і двоє отримали травми в результаті обвалення під'їзду будинку в Іжевську. Про це ТАСС повідомили в екстрених службах регіону, передає УНН.

"З-під завалів витягнуто тіло загиблого. Ще двоє людей були врятовані", - сказав співрозмовник агентства.

Повідомляють, що в під'їзді було 16 квартир, в яких проживали 99 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я Удмуртії Людмила Гузніщева повідомила, що двоє постраждалих були госпіталізовані.

"Двоє постраждалих дорослих доставлені в нейрохірургію. З-під завалів нікого не витягли, йде розбір. Ми подивилися по перепису, в будинку проживало 23 дитини", - сказала вона.

Нагадаємо, в РФ обрушився 9-поверховий будинок.

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