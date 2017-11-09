Одна людина загинула і дві постраждали при обваленні будинку в Росії

"З-під завалів витягнуто тіло загиблого. Ще двоє людей були врятовані", - сказав співрозмовник агентства.

Повідомляють, що в під'їзді було 16 квартир, в яких проживали 99 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я Удмуртії Людмила Гузніщева повідомила, що двоє постраждалих були госпіталізовані.

"Двоє постраждалих дорослих доставлені в нейрохірургію. З-під завалів нікого не витягли, йде розбір. Ми подивилися по перепису, в будинку проживало 23 дитини", - сказала вона.

Нагадаємо, в РФ обрушився 9-поверховий будинок.