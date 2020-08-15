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4 марта, 14:27 • 101001 просмотра

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4 марта, 13:25 • 106569 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126441 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100999 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101855 просмотра

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ОДКБ: Беларусь пока не обращалась с просьбой о российской помощи

ОДКБ: Беларусь пока не обращалась с просьбой о российской помощи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Беларусь пока не обращалась в секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о предоставлении помощи. Об этом сообщил в субботу федеральному российскому агентству ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, пишет УНН.

“В настоящий момент в секретариат ОДКБ никаких обращений от Беларуси в оказании помощи не поступало”, — отметил Зайнетдинов.

Как он уточнил, в случае получения такого обращения от белорусской стороны оно будет рассмотрено в установленном в организации порядке. “Основания для оказания помощи прописаны в Договоре коллективной безопасности в статье 4 (посвящена агрессии какой-либо страны или стран в отношении государства — члена ОДКБ) и в уставе организации. Однако все решения об оказании помощи принимаются в организации только после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами — членами ОДКБ”, — пояснил пресс-секретарь.

Как сообщил ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, Россия при первом запросе окажет помощь в деле обеспечения безопасности его страны в случае внешней угрозы. Глава Беларуси уточнил, что “речь идет о военной составляющей” по договору с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Справка: в статье номер 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ, в частности, указывается, что если одно из государств организации подвергнется агрессии со стороны какой-либо страны или группы стран, это будет рассматриваться как акт агрессии против всех членов ОДКБ. Все государства ОДКБ окажут пострадавшей стране-участнице необходимую помощь, в том числе военную.

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