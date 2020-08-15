ОДКБ: Білорусь наразі не зверталася з проханням про російську допомогу

“На даний момент в секретаріат ОДКБ ніяких звернень від Білорусі в наданні допомоги не надходило”, — зазначив Зайнетдінов.

Як він уточнив, в разі отримання такого звернення від білоруської сторони воно буде розглянуто в установленому в організації порядку. “Підстави для надання допомоги прописані в Договорі колективної безпеки в статті 4 (присвячена агресії будь-якої країни або країн щодо держави — члена ОДКБ) і в статуті організації. Однак всі рішення про надання допомоги приймаються в організації тільки після проведення відповідних консультацій з усіма державами — членами ОДКБ”, — пояснив прес-секретар.

Як повідомив раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко, Росія при першому запиті надасть допомогу в справі забезпечення безпеки його країни в разі зовнішньої загрози. Глава Білорусі уточнив, що “мова йде про військову складову” за договором з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ.

Довідка: в статті номер 4 Договору про колективну безпеку ОДКБ, зокрема, вказується, що якщо одна з держав організації піддасться агресії з боку будь-якої країни або групи країн, це буде розглядатися як акт агресії проти всіх членів ОДКБ. Всі держави ОДКБ нададуть постраждалій країні-учасниці необхідну допомогу, в тому числі військову.