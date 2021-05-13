Один из штатов США хочет раз в неделю разыгрывать миллион долларов среди вакцинированных от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Губернатор американского штата Огайо Майк Девайн предложил раз в неделю разыгрывать миллион долларов среди тех, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
детали
По мере того, как политические лидеры США все больше пытаются убедить американцев сделать прививку от коронавируса, губернатор Огайо Майк Девайн в среду предложил разыграть призовой фонд в 10 миллион долларов. Он предлагает это делать каждую неделю.
Отмечается, что что пять жителей Огайо, получивших прививки от коронавируса, еженедельно будут выигрывать деньги в рамках розыгрыша. Средства будут поступать из федеральных фондов помощи при пандемии.
По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, по состоянию на среду около 117 миллионов американцев (более одной трети населения США) были полностью привиты.
Добавим
На железнодорожных станциях и в метро Нью-Йорка власть откроет временные пункты вакцинации от коронавируса.