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Один из штатов США хочет раз в неделю разыгрывать миллион долларов среди вакцинированных от коронавируса

Киев • УНН

 • 17046 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Губернатор американского штата Огайо Майк Девайн предложил раз в неделю разыгрывать миллион долларов среди тех, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Один из штатов США хочет раз в неделю разыгрывать миллион долларов среди вакцинированных от коронавируса

детали

По мере того, как политические лидеры США все больше пытаются убедить американцев сделать прививку от коронавируса, губернатор Огайо Майк Девайн в среду предложил разыграть призовой фонд в 10 миллион долларов. Он предлагает это делать каждую неделю.

Отмечается, что что пять жителей Огайо, получивших прививки от коронавируса, еженедельно будут выигрывать деньги в рамках розыгрыша. Средства будут поступать из федеральных фондов помощи при пандемии.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, по состоянию на среду около 117 миллионов американцев (более одной трети населения США) были полностью привиты.

Добавим

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