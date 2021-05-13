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Один зі штатів США хоче раз у тиждень розігрувати мільйон доларів серед вакцинованих від коронавірусу

Київ • УНН

 • 17046 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Губернатор американського штату Огайо Майк Девайн запропонував раз у тиждень розігрувати мільйон доларів серед тих, хто отримав хоча б одне щеплення від коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Один зі штатів США хоче раз у тиждень розігрувати мільйон доларів серед вакцинованих від коронавірусу

Деталі

У міру того, як політичні лідери США все більше намагаються переконати американців зробити щеплення від коронавірусу, губернатор Огайо Майк Девайн в середу запропонував розіграти призовий фонд в 1 мільйон доларів. Він пропонує це робити щотижня.

Відзначається, що що п'ять жителів Огайо, які отримали щеплення від коронавірусу, щотижня будуть вигравати гроші в межах розіграшу. Кошти надходитимуть з федеральних фондів допомоги при пандемії.

За даними Центрів контролю і профілактики захворювань США, станом на середу близько 117 мільйонів американців (понад одна третина населення США) були повністю щеплені.

Додамо

На залізничних станціях і в метро Нью-Йорка влада відкриє тимчасові пункти вакцинації від коронавірусу.

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