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Один из возможных сценариев: в Минобороны оценили вероятность наступления с Приднестровья

Киев • УНН

 • 150401 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Наступление на Украину с территории непризнанного Приднестровья является одним из возможных сценариев, однако вероятность его реализации низкая. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

“Учитывая отсутствие разведывательных признаков создания на территории так называемой Приднестровско-Молдавской республики и беларуси наступательных группировок, а также отсутствия на указанных территориях указанного количества российских войск, сейчас Главное управление разведки рассматривает вероятность проведения наступления противника как один из возможных сценариев, но оценивает эту возможность как низкую”, – отметила Маляр.

Дополнение

По данным разведки, в непризнанном Приднестровье мужчин массово агитируют подписывать контракт с вооруженными силами рф.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получает “неприятные сигналы” о возможности нападения с Приднестровья. Он заверил, что Украина ответит ударом.

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