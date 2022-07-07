Один из возможных сценариев: в Минобороны оценили вероятность наступления с Приднестровья
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Наступление на Украину с территории непризнанного Приднестровья является одним из возможных сценариев, однако вероятность его реализации низкая. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
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“Учитывая отсутствие разведывательных признаков создания на территории так называемой Приднестровско-Молдавской республики и беларуси наступательных группировок, а также отсутствия на указанных территориях указанного количества российских войск, сейчас Главное управление разведки рассматривает вероятность проведения наступления противника как один из возможных сценариев, но оценивает эту возможность как низкую”, – отметила Маляр.
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По данным разведки, в непризнанном Приднестровье мужчин массово агитируют подписывать контракт с вооруженными силами рф.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получает “неприятные сигналы” о возможности нападения с Приднестровья. Он заверил, что Украина ответит ударом.