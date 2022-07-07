Один з можливих сценаріїв: у Міноборони оцінили ймовірність наступу з Придністров’я

Цитата

“З огляду на відсутність розвідувальних ознак щодо створення на території так званої Придністровсько-Молдавської республіки та білорусі наступальних угруповань, а також відсутності на вказаних територіях зазначеної кількості російських військ, на теперішній час Головне управління розвідки розглядає ймовірність проведення наступу противника як один з можливих сценаріїв, але оцінює цю можливість як низьку”, – зазначила Маляр.

Доповнення

За даними розвідки, у невизнаному Придністров'ї чоловіків масово агітують підписувати контракт зі збройними силами рф.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує “неприємні сигнали” щодо можливості нападу з Придністров’я. Він запевнив, що Україна відповість ударом.