Один з можливих сценаріїв: у Міноборони оцінили ймовірність наступу з Придністров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Наступ на Україну з території невизнаного Придністров’я є одним з можливих сценаріїв, однак імовірність його реалізації низька. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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“З огляду на відсутність розвідувальних ознак щодо створення на території так званої Придністровсько-Молдавської республіки та білорусі наступальних угруповань, а також відсутності на вказаних територіях зазначеної кількості російських військ, на теперішній час Головне управління розвідки розглядає ймовірність проведення наступу противника як один з можливих сценаріїв, але оцінює цю можливість як низьку”, – зазначила Маляр.
Доповнення
За даними розвідки, у невизнаному Придністров'ї чоловіків масово агітують підписувати контракт зі збройними силами рф.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує “неприємні сигнали” щодо можливості нападу з Придністров’я. Він запевнив, що Україна відповість ударом.