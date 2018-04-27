Один из лидеров оппозиции встретился с президентом Армении

"Вчера вечером я встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Мы обсудили сложившуюся в Армении ситуацию и возможные пути выхода из нее. Саркисян принес также с собой документы, свидетельствующие о том, что он лишился гражданства Великобритании в декабре 2011 года", - добавил Пашинян.



Также по информации news.am, сегодня встреча между премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и Пашиняном не состоится.



"Ответ Карена Карапетяна тот же, что и в прошлый раз. Переговоры, на которых повестку диктует исключительно одна сторона, а другая не может ее представить, не могут считаться переговорами. Кроме того Карен Карапетян остается при мнении, что проведение переговоров в присутствии представителей СМИ уже подразумевает, что цель заключается в том, чтобы не зафиксировать какой-либо результат. Именно по этой причине и.о. главы Правительства считает участие в подобных "переговорах" просто бесперспективным. По мнению Карена Карапетяна, Пашиняну стоит принять предложение президента Армении, адресованное всем парламентским и непарламентским силам, относительно совместного обсуждения сложившейся в стране ситуации и путей выхода из нее", - отмечается в сообщении.



Как сообщал УНН, в Армении 1 мая состоится специальное заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра.

Напомним, 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян, из-за которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.