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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Один з лідерів опозиції зустрівся з президентом Вірменії

Київ • УНН

 • 10389 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Один з лідерів вірменської опозиції Нікол Пашинян зустрівся вчора ввечері з президентом країни Арменом Саркісяном. Про це на своїй сторінці в Facebook написав лідер опозиції, депутат Нікол Пашинян, передає УНН.

Один з лідерів опозиції зустрівся з президентом Вірменії

"Вчора ввечері я зустрівся з президентом Вірменії Арменом Саркісяном. Ми обговорили ситуацію, що склалася в Вірменії і можливі шляхи виходу з неї. Саркісян приніс також з собою документи, що свідчать про те, що він вийшов з громадянства Великобританії в грудні 2011 року", - додав Пашинян.

Також за інформацією news.am, сьогодні зустріч між прем'єр-міністром Вірменії Кареном Карапетяном і Пашіняном не відбудеться.

"Відповідь Карена Карапетяна та сама, що і минулого разу. Переговори, на яких порядок диктує виключно одна сторона, а інша не може її уявити, не можуть вважатися переговорами. Крім того Карен Карапетян залишається при думці, що проведення переговорів у присутності представників ЗМІ вже має на увазі, що мета полягає в тому, щоб не зафіксувати якийсь результат. Саме з цієї причини в.о. глави Уряду вважає участь в подібних "переговорах" просто безперспективним. на думку Карена Карапетяна, Пашіняну варто прийняти пропозицію президента Вірменії, адресовану всім парламентським і непарламентських силам, щодо спільного обговорення ситуації в країні ситуації і шляхів виходу з неї ", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Вірменії 1 травня відбудеться спеціальне засідання парламенту з питання обрання прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 23 квітня прем'єр Вірменії Серж Саргсян, через якого в країні другий тиждень не вщухають протести, подав у відставку.

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