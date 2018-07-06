Один украинский военный получил ранение сегодня на Донбассе - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В течение сегодняшнего дня в зоне боевых действий на Донбассе незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего один наш военный получил ранение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает УНН.
"Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное", - отметили в штабе.
По данным пресс-центра, по позициям защитников Красногоровки работал снайпер. В результате один наш военнослужащий получил ранения, а потери врага пока уточняются.
В штабе отметили, что украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.
Напомним, боевики прошедшие сутки 26 раз нарушали режим прекращения огня.