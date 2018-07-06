Один украинский военный получил ранение сегодня на Донбассе - штаб

"Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное", - отметили в штабе.

По данным пресс-центра, по позициям защитников Красногоровки работал снайпер. В результате один наш военнослужащий получил ранения, а потери врага пока уточняются.

В штабе отметили, что украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.

Напомним, боевики прошедшие сутки 26 раз нарушали режим прекращения огня.