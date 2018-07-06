Один український військовий зазнав поранення сьогодні на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня у зоні бойових дій на Донбасі незаконні збройні формування 8 разів відкривали вогонь по українських позиціях, внаслідок чого один наш військовий зазнав поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.
“Російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь на Луганському, Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населених пунктів Кримське, Південне, Новоселівка Друга, Авдіївка, Красногорівка та Водяне”, — зазначили у штабі.
За даними прес-центру, по позиціях захисників Красногорівки працював снайпер. Внаслідок цього один наш військовослужбовець отримав поранення, а втрати ворога наразі уточнюються.
У штабі зауважили, що українські захисники контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога.
Нагадаємо, бойовики минулої доби 26 разів порушували режим припинення вогню.