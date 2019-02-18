Один украинец остался в топ-30 общего зачета КМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. По итогам предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону в США обновился общий зачет биатлонистов, сообщает УНН со ссылкой на сайт IBU.
В мужской генерации единственным представителем Украины в топ-30 стал Дмитрий Подручный — 25 ступенька (246 очков). Далее на 32 строчке разместился Артем Прима, 52-й Сергей Семенов.
У женщин опережает всех украинок наша Юлия Джима — 33, за ней Елена Пидгрушная — 36, Анастасия Меркушина — 42, Вита Семеренко — 45, Валентина Семеренко — 48.
В Кубке наций женская сборная занимает 8-мой строку, а мужская замыкает десятку лучших.
Заметим, что заключительный этап Кубка мира состоится в Холменколлене (Норвегия) с 21 марта.