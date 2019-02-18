Один українець залишився в топ-30 загального заліку КС з біатлону

У чоловічій генерації єдиним представником від України в топ-30 став Дмитро Підручний – 25 сходинка (246 очок). Далі на 32 сходинці розмістився Артем Прима, 52-й Сергій Семенов.

У жінок випереджає усіх українок наша Юлія Джима – 33,за нею Олена Підгрушна – 36, Анастасія Меркушина – 42, Віта Семеренко – 45, Валентина Семеренко – 48.

У Кубку націй жіноча збірна посідає 8-мий рядок, а чоловіча замикає десятку кращих.

Зауважимо, що заключний етап Кубку світу відбудеться в Холменколлені (Норвегія) з 21 березня.