Один из родителей, чей ребенок учится дистанционно, сможет работать дома: Рада поддержала законопроект
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект о возможности перевода одного из родителей на дистанционную работу, если ребенок учится онлайн. Закон касается родителей детей до 14 лет и предусматривает как дистанционный, так и надомный формат труда.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий возможность перевода работника на дистанционную, или надомную работу, если его ребенок учится в школе дистанционно. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10164-1.
Детали
"№10164-1-совершенствование регулирования надомной и дистанционной работы. За основу (226)", - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, предусматривается возможность перевода одного из родителей ребенка (до 14 лет), который учится в учреждениях общего среднего образования дистанционно, не только на дистанционную, но и на надомную работу (на период продолжительности такого обучения).
Дополнение
В соответствии с Законом Украины от 4 февраля 2021 года №1213-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с применением гибкого режима рабочего времени" введены две самостоятельные формы организации труда: дистанционную и надомную.
Удаленные рабочие работают в любом месте по своему выбору. В то же время должны быть на связи с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.
Надомный работник выполняет работу по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например, Инструменты, Принадлежности для производства продукции, предоставления услуг или другой работы. Надомный работник "привязан" к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.
Надомный работник обычно придерживается общего режима работы предприятия. Тогда, как на дистанционного правила внутреннего трудового распорядка не распространяются. Он распределяет рабочее время по своему усмотрению.
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