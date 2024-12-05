Один из родителей, чей ребенок учится дистанционно, сможет работать дома: Рада поддержала законопроект

ukenru
Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
15:08 • 7725 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
14:38 • 20532 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
11:49 • 47864 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
10:50 • 78166 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 106024 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 145390 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 125239 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 147759 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 110558 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 116893 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Президента: в Украине не готовят мобилизацию 18-летних

Советник Президента: в Украине не готовят мобилизацию 18-летних

 • 45821 просмотра
В Киеве под поезд электрички бросился человек, в расписании движения изменения

В Киеве под поезд электрички бросился человек, в расписании движения изменения

 • 40480 просмотра
Более 25 тысяч историй личных побед: украинцы делятся тем, что вдохновляет бороться дальше

Более 25 тысяч историй личных побед: украинцы делятся тем, что вдохновляет бороться дальше

 • 28343 просмотра
WSJ: Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны с рф

WSJ: Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны с рф

 • 23768 просмотра
Поврежденные дома и ЛЭП: последствия ночной атаки БПЛА на Киевщину

Поврежденные дома и ЛЭП: последствия ночной атаки БПЛА на Киевщину

 • 18444 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 145389 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 147759 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 132671 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 184520 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 201244 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

15:46 • 633 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 97959 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 94102 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 100928 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 109754 просмотра
Актуальное
Один из родителей, чей ребенок учится дистанционно, сможет работать дома: Рада поддержала законопроект

Один из родителей, чей ребенок учится дистанционно, сможет работать дома: Рада поддержала законопроект

Киев  •  УНН

 • 7009 просмотра

Read in English

Верховная Рада поддержала законопроект о возможности перевода одного из родителей на дистанционную работу, если ребенок учится онлайн. Закон касается родителей детей до 14 лет и предусматривает как дистанционный, так и надомный формат труда.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий возможность перевода работника на дистанционную, или надомную работу, если его ребенок учится в школе дистанционно. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10164-1.

Детали

"№10164-1-совершенствование регулирования надомной и дистанционной работы. За основу (226)", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, предусматривается возможность перевода одного из родителей ребенка (до 14 лет), который учится в учреждениях общего среднего образования дистанционно, не только на дистанционную, но и на надомную работу (на период продолжительности такого обучения).

Дополнение

В соответствии с Законом Украины от 4 февраля 2021 года №1213-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с применением гибкого режима рабочего времени" введены две самостоятельные формы организации труда: дистанционную и надомную.

Удаленные рабочие работают в любом месте по своему выбору. В то же время должны быть на связи с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Надомный работник выполняет работу по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например, Инструменты, Принадлежности для производства продукции, предоставления услуг или другой работы. Надомный работник "привязан" к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Надомный работник обычно придерживается общего режима работы предприятия. Тогда, как на дистанционного правила внутреннего трудового распорядка не распространяются. Он распределяет рабочее время по своему усмотрению.

Убийцы на дистанционке: Bellingcat установил личности российских наводчиков ракет24 окт. 2022, 23:20 • 272357 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина