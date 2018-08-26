Один из подозреваемых в стрельбе во Флориде мертв
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Один из подозреваемых в стрельбе, произошедшей в воскресенье на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing во время турнира по видеоиграм в городе Джексонвилл (штат Флорида), найден мертвым. Об этом сообщается в Twitter шерифа местной полиции, передает УНН.
“Один подозреваемый погиб на месте преступления, на данный момент неизвестно, есть ли второй подозреваемый. Его разыскивают”, — говорится в сообщении.
Напомним, полиция города Джексонвиль сообщила о “многочисленных жертвах” стрельбы в ТЦ Jacksonville Landing. Отмечается, что многие люди были госпитализированы. Сначала сообщалось о четырех погибших и 11 пострадавших в результате инцидента.
Жителям города порекомендовали держаться подальше от района ТЦ, где произошла стрельба.