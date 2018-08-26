Один із підозрюваних у стрільбі у Флориді мертвий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Один із підозрюваних у стрільбі, що сталася в неділю на території ринково-розважального комплексу Jacksonville Landing під час турніру з відеоігор у місті Джексонвілл (штат Флорида), знайдений мертвим. Про це повідомляється в Twitter шерифа місцевої поліції, інформує УНН.
“Один підозрюваний загинув на місці злочину, на даний момент невідомо, чи є другий підозрюваний. Його розшукують”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поліція міста Джексонвіль повідомила про “численні жертви” стрілянини у ТЦ Jacksonville Landing. Відзначається, що багато людей було госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих і 11 постраждалих в результаті інциденту.
Жителям міста порекомендували триматися подалі від району ТЦ, де сталася стрілянина.