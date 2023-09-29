Один из первых случаев, когда по Украине были применены боевые беспилотники - СБУ о взрывах на военных складах в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Взрывы на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году – это один из первых случаев, когда на территории Украины были применены боевые беспилотники. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Взрывы на складах в Сватово - это один из первых случаев, когда на территории Украины были применены боевые беспилотники», - рассказал Дехтяренко.
Детали
СБУ и ГБР разоблачили командование и ключевых диверсантов элитного спецназа рф, которые совершали резонансные диверсии в Украине и ЕС.
«Среди них – действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков и бывший охранник путина Алексей Дюмин, который в 2014 году занимал должность командира спецназа российского гру», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании собранных доказательств обоим фигурантам и еще 25 представителям сил спецопераций вс рф, а также их пособникам из числа боевиков «л/днр», сообщено о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).
«Кадровые сотрудники российской спецслужбы причастны к резонансным убийствам и терактам на территории Украины и Евросоюза, в том числе к подрыву военного объекта в Чехии. Из-за «специфики» задач силы спецопераций подотчетны начальнику генштаба рф, но «в отдельных случаях» подчиняются непосредственно путину», - информирует СБУ.
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Также сообщается, что установлено, что по указанию кремля в 2015 году представители этой спецслужбы организовали подрыв объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в городе Сватово Луганской области.
«В результате многоэтапной оперативной работы сотрудники СБУ и ГБР установили всю последовательность подготовки и совершения этого теракта, а также идентифицировали его организаторов и исполнителей. По данным следствия, для подрыва арсенала российские спецназовцы задействовали комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3» с тремя дронами «Орлан-10», - говорится в сообщении.
СБУ сообщает, что 29 октября 2015 года это вооружение было перемещено из временно оккупированного Донецка на передовые позиции боевиков «л/днр» в район города Первомайск Луганской области.
«Оттуда агрессор запустил дроны в направлении склада ВСУ в Сватово. При приближении к объекту российские беспилотники сбросили на него зажигательные гранаты с парашютной системой. Вследствие вражеского попадания на складах произошла детонация всего запаса боеприпасов, которые там хранились», - отмечается в сообщении.