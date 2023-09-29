Один из первых случаев, когда по Украине были применены боевые беспилотники - СБУ о взрывах на военных складах в Луганской области

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Взрывы на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году – это один из первых случаев, когда на территории Украины были применены боевые беспилотники. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко во время брифинга, передает корреспондент УНН.