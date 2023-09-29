Один із перших випадків, коли по Україні були застосовані бойові безпілотники - СБУ про вибухи на військових складах на Луганщині

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«Вибухи на складах у Сватовому - це один із перших випадків, коли на території України були застосовані бойові безпілотники», - розповів Дехтяренко.

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Так, СБУ і ДБР викрили командування та ключових диверсантів елітного спецназу рф, які вчиняли резонансні диверсії в Україні та ЄС.

«Серед них – чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков та колишній охоронець путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського гру», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперацій зс рф, а також їхнім пособникам з числа бойовиків «л/днр», повідомлено про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

«Кадрові співробітники російської спецслужби причетні до резонансних убивств і терактів на території України та Євросоюзу, у тому числі до підриву військового об’єкта в Чехії. Через «специфіку» завдань сили спецоперацій підзвітні начальнику генштабу рф, але «в окремих випадках» підпорядковуються безпосередньо путіну», - інформує СБУ.

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Також повідомляється, що встановлено, що за вказівкою кремля у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у місті Сватове на Луганщині.

«У результаті багатоетапної оперативної роботи співробітники СБУ і ДБР встановили всю послідовність підготовки та вчинення цього теракту, а також ідентифікували його організаторів та виконавців. За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3» з трьома дронами «Орлан-10», - ідеться в повідомленні.

СБУ повідомляє, що 29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщено з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків «л/днр» у район міста Первомайськ, що на Луганщині.

«Звідти агресор запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у Сватовому. При наближенні до об’єкта російські безпілотники скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою. Унаслідок ворожого влучання на складах відбулась детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігались», - зазначається в повідомленні.