Один из лидеров сборной Украины пропустит предстоящие спарринги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Впервые за долгие годы сборная Украины сыграет без своего лидера Андрея Ярмоленко, который после выздоровления от травмы будет набирать форму в дортмундской “Боруссии”. Об этом в комментарии сайту “zbirna.com” рассказал наставник “желто-синих” Андрей Шевченко, передает УНН.
“Мы общались с Андреем, и после этого разговора я решил, что будет лучше, если он продолжит набирать форму в составе своего клуба. Была надежда на то, что полузащитник „Боруссии“ приступит к работе в общей группе, но пока он тренируется индивидуально”, — сказал Шевченко.
Примечательно, что в конце января Ярмоленко получил повреждение сухожилия на правой ноге. Его возвращение должно состояться в апреле.
Добавим, что 23 марта сборная Украины проведет спарринг с Саудовской Аравией (в Испании), а 27-го числа сыграет с Японией (в Бельгии).